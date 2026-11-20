Чем ближе Новый год, тем сильнее мы верим в чудеса. «ГРАНДСТРОЙ» помогает им случиться чуть раньше. С 20 ноября по 20 декабря 2026 года избранные квартиры из новогодней коллекции «ГРАНДСТРОЙ» можно приобрести с выгодой до 15%.

В новогоднюю коллекцию вошли квартиры разной площади в двух флагманских проектах компании:

Дом у воды «Бродский» – проект бизнес-класса на левом берегу Ангары с выразительной архитектурой, видовыми планировками, гостиной для резидентов и лаундж-крышей;



Жилые кварталы «Союз Приорити Макс» – закрытый двор с концепцией четырёх стихий, коворкинг, спортзал и пространства для семейного отдыха.

Условия новогоднего предложения:

Выгода до 15% на избранные квартиры;

Период действия – с 20 ноября по 20 декабря 2026 года;

100% оплата или ипотека без субсидий;

Не суммируется с другими специальными предложениями;

Не распространяется на кладовые и парковочные места;

Срок бронирования – 3 дня. Оплата должна быть произведена в течение трех дней с момента подписания договора.

Выбирайте больше возможностей для жизни на особых условиях! Изучайте планировки и узнавайте актуальную стоимость квартир на сайте ГК «ГРАНДСТРОЙ».



Записаться на экскурсию и уточнить подробности можно по телефону +7 (3952) 55-15-15.



Предложение действует на избранные квартиры. Подробные условия уточняйте в отделе продаж.

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