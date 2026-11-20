Чем ближе Новый год, тем сильнее мы верим в чудеса. «ГРАНДСТРОЙ» помогает им случиться чуть раньше. С 20 ноября по 20 декабря 2026 года избранные квартиры из новогодней коллекции «ГРАНДСТРОЙ» можно приобрести с выгодой до 15%.
В новогоднюю коллекцию вошли квартиры разной площади в двух флагманских проектах компании:
Дом у воды «Бродский» – проект бизнес-класса на левом берегу Ангары с выразительной архитектурой, видовыми планировками, гостиной для резидентов и лаундж-крышей;
Жилые кварталы «Союз Приорити Макс» – закрытый двор с концепцией четырёх стихий, коворкинг, спортзал и пространства для семейного отдыха.
Условия новогоднего предложения:
Выгода до 15% на избранные квартиры;
Период действия – с 20 ноября по 20 декабря 2026 года;
100% оплата или ипотека без субсидий;
Не суммируется с другими специальными предложениями;
Не распространяется на кладовые и парковочные места;
Срок бронирования – 3 дня. Оплата должна быть произведена в течение трех дней с момента подписания договора.
Выбирайте больше возможностей для жизни на особых условиях! Изучайте планировки и узнавайте актуальную стоимость квартир на сайте ГК «ГРАНДСТРОЙ».
Записаться на экскурсию и уточнить подробности можно по телефону +7 (3952) 55-15-15.
Предложение действует на избранные квартиры. Подробные условия уточняйте в отделе продаж.
ООО СЗ "Грандстрой Девелопмент". ООО СЗ "ГСИ". Проектные декларации на наш.дом.рф.