Во втором квартале 2026 года крупные и средние предприятия покинули около 2,5 млн сотрудников — каждый 14-й, минимум для апреля–июня за шесть лет. При этом наняли лишь 2,3 млн человек, и компании потеряли на 250 тыс. больше, чем приобрели. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные FinExpertiza.

«Компании стараются совместить две задачи — удержать нужных специалистов и сэкономить. Дефицит кадров вынуждает работодателей повышать зарплаты, а замедление экономики ограничивает возможности для найма. Поэтому рабочих по востребованным специальностям продолжают искать, тогда как набор офисного персонала сдерживают», — объяснила ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова.

Увольнений за год стало на 4% меньше, приемов — на 3%, но сокращения выросли в 1,7 раза, до 39 тыс. человек. Бизнес сдерживает дорогой кредит и неясность с заказами: пока нет уверенности в загрузке, новые задачи перекладывают на действующих сотрудников. Сами работники тоже осторожны — по данным «Работы.ру», больше половины не готовы менять место из-за неопределенности, а на одну вакансию приходится пять резюме. В опросе «Авито Работы» 15% ищут новую работу, 38% хотят развиваться в текущей компании.

Сохранить место — не значит сохранить прежний доход: 5,4 млн человек во втором квартале были в отпусках без зарплаты, на неполном времени или в простое, почти на 8% больше, чем годом ранее, из них 3,8 млн — за свой счет. Резюме с запросом на неполный день за третий квартал стало в 1,7 раза больше, интерес к вахте вырос на 41%, а почти половина компаний увеличила нагрузку на персонал.

Ранее стало известно, что совокупная чистая прибыль 50 крупнейших российских публичных нефинансовых компаний в 2025 году составила 3,2 трлн рублей против 6,9 трлн годом ранее, а рентабельность по чистой прибыли упала с 9,5% до 4,7%.