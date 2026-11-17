В Москве торговые центры, ориентированные на продажу одежды и обуви, оказались под угрозой закрытия. Как рассказала Анна Гусева, владелец агентства недвижимости AVG Недвижимость, массовый отток покупателей в онлайн заставляет магазины сокращать число точек, что запускает "эффект домино" в ТЦ.
По словам эксперта, торговые центры постепенно попадают в замкнутый круг. Люди реже приходят за покупками, магазины теряют выручку и закрываются. После ухода арендаторов посетителей становится ещё меньше, что заставляет съезжать следующие магазины.
"Тяжелее всего сейчас приходится магазинам одежды и обуви, особенно небольшим и малоизвестным брендам. Крупные сети ещё могут поддерживать слабые точки за счёт более успешных, но даже они сокращают своё присутствие. Оставляют магазины там, где высокая проходимость и хорошие продажи. В Москве это, например, "Европейский" или "Авиапарк". А торговым центрам, которые ничего не предлагают посетителям, кроме магазинов, становится всё сложнее", — объяснила Анна Гусева.
По её словам, собственники торговых центров уже меняют состав арендаторов. Всё больше площадей занимают рестораны, фитнес-клубы, детские развлекательные парки. Некоторые объекты рассматривают возможность размещения термальных комплексов, хотя технически это значительно сложнее.
Ресторанам торговые центры интересны благодаря готовой инженерной инфраструктуре, мощностям, вентиляции и парковкам. В старых жилых зданиях открытие ресторана часто требует сложных согласований и дополнительных вложений. Фитнес-клубы и развлекательные центры, в свою очередь, привлекают посетителей, которые регулярно возвращаются и по пути заходят в другие магазины.
Ещё один востребованный арендатор — МФЦ. Такие учреждения могут занимать даже удалённые и менее привлекательные площади торгового центра, поскольку люди приходят туда по конкретным делам.
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"Казалось бы, для собственника это идеальная ситуация. Вместо нескольких десятков небольших магазинов он получает одного крупного арендатора. Один договор, одни переговоры, гораздо меньше работы. Но есть важный нюанс: чем больше площадь, тем ниже ставка аренды за квадратный метр. Если раньше на этой территории размещались 50 небольших магазинов, они могли приносить в разы больше денег, чем один фитнес-клуб. Конечно, сдать площадь дешевле всё равно выгоднее, чем держать её пустой", — отметила эксперт.
По прогнозу Гусевой, торговые центры продолжат превращаться в места для отдыха и повседневных дел. Посетители будут приходить в рестораны, кинотеатры, фитнес-клубы, детские парки и МФЦ, а магазины станут дополнительной частью такого пространства.
"Я думаю, что постепенно торговые центры будут всё больше превращаться в развлекательные и досуговые комплексы. У тех, кто сможет перестроиться, хорошие шансы сохранить посетителей. А вот небольшим торговым центрам без кинотеатров, ресторанов, хороших площадей для крупных арендаторов придётся особенно тяжело. Часть таких объектов, скорее всего, со временем закроется, а здания реконструируют под другие функции", — заключила Анна Гусева.