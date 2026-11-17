В Москве торговые центры, ориентированные на продажу одежды и обуви, оказались под угрозой закрытия. Как рассказала Анна Гусева, владелец агентства недвижимости AVG Недвижимость, массовый отток покупателей в онлайн заставляет магазины сокращать число точек, что запускает "эффект домино" в ТЦ.

По словам эксперта, торговые центры постепенно попадают в замкнутый круг. Люди реже приходят за покупками, магазины теряют выручку и закрываются. После ухода арендаторов посетителей становится ещё меньше, что заставляет съезжать следующие магазины.

"Тяжелее всего сейчас приходится магазинам одежды и обуви, особенно небольшим и малоизвестным брендам. Крупные сети ещё могут поддерживать слабые точки за счёт более успешных, но даже они сокращают своё присутствие. Оставляют магазины там, где высокая проходимость и хорошие продажи. В Москве это, например, "Европейский" или "Авиапарк". А торговым центрам, которые ничего не предлагают посетителям, кроме магазинов, становится всё сложнее", — объяснила Анна Гусева.

По её словам, собственники торговых центров уже меняют состав арендаторов. Всё больше площадей занимают рестораны, фитнес-клубы, детские развлекательные парки. Некоторые объекты рассматривают возможность размещения термальных комплексов, хотя технически это значительно сложнее.

Ресторанам торговые центры интересны благодаря готовой инженерной инфраструктуре, мощностям, вентиляции и парковкам. В старых жилых зданиях открытие ресторана часто требует сложных согласований и дополнительных вложений. Фитнес-клубы и развлекательные центры, в свою очередь, привлекают посетителей, которые регулярно возвращаются и по пути заходят в другие магазины.

Ещё один востребованный арендатор — МФЦ. Такие учреждения могут занимать даже удалённые и менее привлекательные площади торгового центра, поскольку люди приходят туда по конкретным делам.

"Казалось бы, для собственника это идеальная ситуация. Вместо нескольких десятков небольших магазинов он получает одного крупного арендатора. Один договор, одни переговоры, гораздо меньше работы. Но есть важный нюанс: чем больше площадь, тем ниже ставка аренды за квадратный метр. Если раньше на этой территории размещались 50 небольших магазинов, они могли приносить в разы больше денег, чем один фитнес-клуб. Конечно, сдать площадь дешевле всё равно выгоднее, чем держать её пустой", — отметила эксперт.

По прогнозу Гусевой, торговые центры продолжат превращаться в места для отдыха и повседневных дел. Посетители будут приходить в рестораны, кинотеатры, фитнес-клубы, детские парки и МФЦ, а магазины станут дополнительной частью такого пространства.

"Я думаю, что постепенно торговые центры будут всё больше превращаться в развлекательные и досуговые комплексы. У тех, кто сможет перестроиться, хорошие шансы сохранить посетителей. А вот небольшим торговым центрам без кинотеатров, ресторанов, хороших площадей для крупных арендаторов придётся особенно тяжело. Часть таких объектов, скорее всего, со временем закроется, а здания реконструируют под другие функции", — заключила Анна Гусева.