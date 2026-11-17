Депутаты ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким и глава комитета Госдумы по труду Элеонора Кавшар подготовили законопроект, который обяжет проверять порядок приема иностранных студентов, их программы, успеваемость и результаты промежуточной аттестации. Об этом пишет газета «Известия».

Рособрнадзор и его территориальные органы смогут проверять сведения об иностранных студентах в течение всего обучения, а вузам и колледжам за невыполнение требований смогут запретить вести образовательную деятельность в отношении таких студентов на срок до года.

«Сегодня иностранные студенты могут получать в России услуги, связанные с поступлением в организации высшего и среднего профессионального образования и последующим обучением. Это позволяет им въехать в страну и получить разрешение на временное проживание, однако далеко не всегда связано с реальным образовательным процессом», — пояснила «Известиям» Элеонора Кавшар.

По ее словам, учебная виза для некоторых иностранцев стала удобным инструментом легализации пребывания в России и способом замаскировать истинные цели приезда, связанные с заработком.

Ранее стало известно, что в восьми регионах России мигрантам запретят работать в такси, а в Калужской области — еще и курьерами. Ограничения вступят в силу в 2027 году. Ограничения коснутся Мордовии, Чувашии, Татарстана, Удмуртии, Свердловской, Оренбургской, Ульяновской областей и Еврейской автономной области (только такси). В Калужской области запрет коснется и курьерской доставки.