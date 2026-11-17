Москва и Московская область, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область стали лидерами по количеству подключений опций ускорения мобильного интернета. Третье место заняла Якутия, в пятёрку также вошли Красноярский край и Самарская область. Об этом свидетельствуют данные аналитиков МегаФона по итогам первого месяца работы новой линейки опций Мега 5G, которые позволяют пользоваться интернетом на скорости 5G, даже если устройство не поддерживает такой стандарт связи, а также там, где сеть пятого поколения пока недоступна.

Помимо регионов-лидеров, активно подключают ускорение мобильного интернета в Краснодарском крае, Татарстане и Свердловской области. В десятку также вошли Хабаровский край и Ростовская область.

При этом по итогам первого месяца работы линейки на «Мега5G Турбо» пришлось более четверти всех активаций ускорения мобильного интернета — 27%. Опция позволяет временно повысить скорость мобильного интернета в два раза, например, для загрузки больших файлов, проведения прямых трансляций или раздачи интернета на другие устройства.

«Привычная модель, при которой скорость мобильного интернета определяется исключительно параметрами сети, постепенно меняется. Сегодня мы даём абонентам дополнительный инструмент: возможность повысить её без смены тарифа и смартфона. Первые результаты линейки опций Мега5G подтверждают востребованность такого формата, особенно когда пользователям требуется дополнительное ускорение для решения конкретных задач», — отмечает коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.

МегаФон запустил сеть 5G 11 сентября в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и других крупных городах России. Оператор продолжает расширять покрытие нового стандарта, модернизируя базовые станции. Подключиться к сети могут владельцы совместимых смартфонов, а для абонентов, чьи устройства не поддерживают пятое поколение связи, предусмотрена линейка опций Мега5G. Она позволяет увеличивать скорость мобильного интернета даже там, где сеть 5G пока недоступна. Базовая опция обеспечивает ускорение в 1,6 раза, а режим «Турбо» — в два раза.

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