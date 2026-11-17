В 2026 году премия «Делаю для мира» впервые выходит за пределы Иркутской области и становится межрегиональной. Подать заявку на соискание награды могут жители не только Приангарья, но также Республики Бурятия, Забайкальского края и Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – партнер Премии.

Приём заявок на участие в общественной экологической премии «Делаю для мира» продлён до 22 ноября для Республики Бурятия, Забайкальского края и Республики Саха (Якутия).

Премия «Делаю для мира» — это общественное признание выдающихся достижений в сфере охраны окружающей среды. Награда вручается за реальные действия, направленные на улучшение экологии города и региона, а также за личный вклад в сохранение природы.

Торжественная церемония награждения победителей состоится 11 декабря 2026г. в каждом из регионов-участников. Победителей ждут подарки. Кроме того, среди всех номинантов и победителей будет разыгран специальный приз — двухдневный тур в одном из четырёх регионов-участников премии.