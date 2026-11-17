На территории школы №40 в Иркутске капитально отремонтировали стадион — теперь это многофункциональный уличный спортивный объект. Ход работ проверил мэр Руслан Болотов: проект получил положительные заключения госэкспертизы, финансирование выделили из городского бюджета, а подрядчик справился за один сезон.

«Необходимость обновления этого пространства назрела давно. В результате ребята получили весь набор спортивных элементов, который давно хотели. Плюс к этому благоустроена прилегающая территория — заасфальтированы тротуары, установлены скамейки», — прокомментировал Руслан Болотов.

К закупке оборудования приступили еще ранней весной, что позволило уже в начале мая начать работы: около 2 тыс. кв. м футбольного поля с искусственной травой и более 5 тыс. кв. м резинового покрытия на игровых площадках. Также созданы полоса препятствий и площадка для воркаута, смонтировано уличное освещение, установлены камеры видеонаблюдения, отремонтирована лестница; в ближайшее время укрепят подпорную стену.

Мэр также рассказал школьникам о перспективе строительства рядом Центра самбо и бокса и о завершении благоустройства сквера Будущего на пересечении улиц Баумана, Ярославского и 18-го Советского переулка — его создали по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».