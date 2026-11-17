По оценкам FinExpertiza, основанным на данных Росстата, во втором квартале текущего года число трудоспособных россиян, уволившихся с работы, сократилось до 2,5 млн, а объем найма снизился до 2,3 млн. Как отмечает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Global, в обоих случаях это соответствует минимуму с 2020 года.

«Дефицит кадров вынуждает работодателей повышать зарплаты, но замедление роста экономики и ухудшение финансового положения ряда предприятий лишает их этой возможности. Нехватка рабочих способствует тому, что номинальные зарплаты в целом по России продолжают расти», — поясняет эксперт.

Рынок труда в стране начал охлаждаться: замедляется рост зарплат, почти треть работодателей не планируют премирование сотрудников по итогам текущего года. Кроме того, между ожиданиями населения по размеру оплаты труда и фактическим предложением наблюдается заметный разрыв.

«Соискатель готов рассматривать смену работы, если зарплата вырастет на 15–25%, а работодатель согласен поднять ее в среднем на 10–12%», — уточняет Мильчакова.

В 2027 году, по опросам ЦБ РФ, 72% работодателей не планируют ни массовые сокращения, ни масштабный наем. Снижение ключевой ставки до 12% годовых в следующем году способствовало бы расширению штатов сотрудников, в первую очередь квалифицированных рабочих и иных специалистов.

«Развитие ИИ может способствовать созданию новых рабочих мест и появлению новых престижных профессий», — считает аналитик.

«В целом стагнация рынка труда для экономики страны является скорее минусом, чем плюсом, так как занятость остается очень высокой, но производительность труда при этом не демонстрирует роста. В течение ближайших двух-трех лет прогнозируем значительное снижение дефицита кадров. На этом фоне рост зарплат замедлится до уровней годовой инфляции. В 2027 году, по нашим предположениям, номинальная оплата труда повысится примерно на 5–6%», — заключает Наталья Мильчакова.