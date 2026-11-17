Большую партию новых автобусов малого и среднего класса купили для Иркутска. Накануне они вышли на маршруты, сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: пресс-служба мэрии Иркутска

Их приобрело ООО «Слава» в рамках программы льготного лизинга при господдержке. Теперь городской парк пополнился шестью автобусами ПАЗ-320210 «Ситимакс-8», которые появились в Иркутске впервые, четырьмя ГАЗелями City, шестью ГАЗелями Next.

Они будут обслуживать маршруты № 83 «М/р Радужный – Ц. Рынок», № 56 «М/р Солнечный – пр. Радищева», № 120 «Шелехов – Иркутск», № 454 «М/р Березовый – Ц. Рынок – м/р Березовый» и № 455 «М/р Березовый – ул. Жуковского – м/р Березовый».

Автобусы ПАЗ-320210 «Ситимакс-8» и Газель City смогут перевозить маломобильных граждан. Они оборудованы изменяемым клиренсом, пандусом, креплениями для инвалидных и детских колясок.

Обновление городского транспорта планируется продолжать.