В Нижнеудинском районе осуждена 56-летняя директор школы за мошенничество при получении выплат. Ее приговорили к штрафу, сообщает прокуратура Иркутской области.

По данным надзорного ведомства, в ноябре 2024 года женщина предоставила в ОСФР по Иркутской области ложные сведения в отношении своей дочери, которая фактически не работала в этом учреждении. На основании фиктивной документации она получила пособие по беременности и родам, а также ежемесячное пособие на ребенка. Ущерб бюджету составил больше 143 тыс. рублей.

Осужденная признала вину и возместила ущерб. По решению суда ее приговорили к штрафу в 400 тысяч рублей.