В Иркутске могут появиться трамвайные платформы «венского» типа. Создать их предложили в городской Думе.

Такие платформы представляют собой приподнятые участки проезжей части на остановках, которые создают для удобства и безопасности пассажиров. Создать такие предложили в предместье Рабочем на улице Напольной.

Это избавит от необходимости спускаться на дорогу, что удобнее пожилым людям, родителям с колясками, жителям с ограниченными возможностями здоровья. При согласовании инициативы такие остановки могут начать размещать уже с 2027 года.