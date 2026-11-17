В Иркутской области почти повсеместно прекратились сообщения о выходах медведей к людям. Об этом сообщили региональные власти.

«В большей части территорий, где была зафиксирована активность хищников в этом году, сообщения об их выходах к людям прекратились. Однако из-за бескормицы в этом сезоне есть основания полагать, что в спячку уйдут не все медведи», – прокомментировал заместитель председателя правительства Иркутской области Георгий Кузьмин.

Власти продолжат взаимодействовать с населением, специальные бригады охотников оперативно реагируют на сообщения о появлении хищников вблизи или на территории населенных пунктов.

За прошедшую неделю с 10 по 17 ноября включительно поступило 52 сообщения о появлении медведей. Наибольшее количество обращений зафиксировано от жителей Слюдянского района. Выходы медведей подтвердились в 21 случае. За неделю добыто 13 медведей: по четыре особи в Усть-Кутском и Слюдянском районах, по две – в Киренском и в Братском, одна – в Тайшетском районе.