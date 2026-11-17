В Иркутской области местному жителю вернули деньги, которые похитили мошенники. Этого удалось добиться при поддержке региональной прокуратуры.

По данным Генпрокуратуры РФ, в мае 2025 года с 61-летним заявителем связались неизвестные, которые представились сотрудниками финансовых учреждений. Звонившие рассказали мужчине о том, что его аккаунт был взломан и его персональные данные находятся у мошенников.

Для сохранения сбережений его убедили снять 1,5 млн рублей с банковской карты и перевести их на якобы «безопасный счет», что потерпевший и сделал.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Во время расследования установили, что деньги были зачислены на счет организации в Москве. Прокуратура направила в суд иск с целью вернуть деньги, являвшиеся незаконным обогращением. После этого средства были перечислены иркутянину.