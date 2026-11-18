Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 18 ноября: 10 280,9297 руб/1 г золота и 126,5300/1 г серебра

ЦБ РФ с 18 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 10 280,9297 руб.

1 грамм серебра - 126,5300 руб.

1 грамм платины - 3 879,3601 руб.

1 грамм палладия - 2 619,1101 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 41,0798 р. (0,40%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 6,2300 р. (4,69%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 120,2799 р. (3,01%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 70,1300 р. (2,61%) .

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