Ценовые ожидания российских предприятий снижаются второй месяц подряд. Как отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Global, по данным ЦБ, в ноябре показатель опустился до 18,6 пункта против 20,7 пункта в октябре.

«Ожидаемый рост отпускных цен на ближайшие три месяца в пересчете на год замедлился с 6% до 4,5%. Это хороший сигнал для дальнейшего снижения инфляции», — поясняет эксперт.

Такой динамике должны были способствовать снижение цен на топливо и крепкий рубль, который сдерживает стоимость импортных товаров и оборудования. Эти факторы ЦБ отмечал при оценке снижения ожиданий в октябре. Высокие ставки также ограничивают покупки в кредит.

«Когда спрос слабее, компаниям сложнее повышать цены без потери покупателей, поэтому часть расходов приходится покрывать за счет своей прибыли», — уточняет Чернов.

Однако ожидания остаются выше уровня 2 квартала, когда показатель составлял 17,1 пункта. В рознице ожидаемый рост цен достигает 7,6% в годовом выражении.

«Поэтому рассчитывать на скорое прекращение подорожания товаров рано, так как показатель в 4,5% отражает планы предприятий и еще не является прогнозом потребительской инфляции», — считает аналитик.

«Ожидаем постепенного ослабления ценового давления, если рубль останется стабильным, а топливо вновь не начнет резко дорожать. Но предновогодний спрос и бюджетные расходы могут замедлить этот процесс. Возможность снижения ставки будет зависеть также от фактической инфляции и ожиданий населения», — сообщает Чернов.

«Сохраняем прогноз инфляции на конец 2026 года в диапазоне 7,0–7,4%», — заключает Владимир Чернов.