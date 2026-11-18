Во вторник, 17 ноября, российский фондовый рынок, открывшись в минусе, во второй половине дня развернулся наверх, хотя и не в очень уверенный плюс. Как отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global, номинированный в рублях индекс Мосбиржи к вечеру вырос на 0,74% до 2495,3 пунктов, а долларовый РТС — на 0,64%.

«В настоящее время в фокусе внимания фондового рынка находится открывающийся завтра в китайском Шэньчжэне саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и, безусловно, ожидаемая трёхсторонняя встреча лидеров Китая, России и США. Прорывов от этой встречи российский фондовый рынок, скорее всего, не ожидает, однако позитив на рынок могли принести сообщения из Кремля относительно согласованности повестки дня трёхсторонней встречи», — поясняет эксперт.

«Заявление президента США Трампа о том, что он хотел бы провести ещё и двустороннюю встречу с президентом Владимиром Путиным "на полях" саммита АТЭС, также добавило сегодня рынку оптимизма. Осторожный оптимизм, по-видимому, связан ещё и с заявлениями российских официальных лиц о том, что новый раунд переговоров России и Украины при посредничестве США возможен и может состояться достаточно скоро», — уточняет Мильчакова.

Дополнительный позитив рынку акций обеспечили ещё и растущие нефтяные цены. Однако в целом рынок настороженно относится к возможным политическим итогам саммита, ожидая, что в ближайшее время эффект от новых санкций ЕС, под которые подпали почти 50 российских региональных банков, нивелирован по её итогам не будет.

«Тем не менее, до знакового уровня 2500 пунктов индексу Московской биржи осталось совсем немного, причём, если с открывающегося завтра саммита АТЭС не придёт каких-либо откровенно негативных новостей, то этот уровень может быть достигнут уже с утра. Однако не исключено, что по итогам саммита смягчится риторика США, и, прежде всего, президента Трампа и его администрации, в адрес России, что может способствовать краткосрочным спекулятивным движениям вверх на фондовом рынке. Следующей целью по индексу может стать уровень в 2550 пунктов, но если саммит АТЭС окажется абсолютно безрезультатным, то рынок акций может откатиться на 2450 пунктов в течение ближайших нескольких дней», — считает аналитик.

«Тем не менее, несмотря на новый пакет санкций Евросоюза, к которым российская экономика уже давно привыкла и адаптировалась, среднесрочный тренд индекса Мосбиржи выглядит направленным вверх, то есть если, например, украинский конфликт будет до конца года постепенно продвигаться по пути дипломатического урегулирования, есть шанс, что индекс достигнет 2600 пунктов к концу года и даже может превысить этот уровень», — сообщает Мильчакова.

Цена нефти Brent сегодня на вечерних торгах выросла на 1,34% до $93,68 за баррель, возможно, на новостях о том, что стратегический резерв нефти в США сократился до исторического минимума в 276,4 млн баррелей.

«Лидерами роста на фондовом рынке сегодня оказались акции ПАО "ИНАРКТИКА" (+5,7%), скорее всего, в преддверии внеочередного общего собрания акционеров по дивидендам компании за 3 квартал, которое состоится в начале декабря. Лидерами понижения уже "традиционно" стали акции "ЕвроТранса" (-9,8%), скорее всего, в ожидании делистинга бумаг», — приводит данные аналитик.

Рубль, в отличие от фондового рынка, растёт более уверенно. Биржевой курс пары CNY/RUB снизился на 8 коп., до 12,31 руб. Пара USD/RUB упала на 52 коп., до 82,05 руб., а пара EUR/RUB — на 61 коп., до 90,18 руб.

«Полагаем, что завтра индекс Мосбиржи может показывать движения в диапазоне 2450–2550 пунктов. Наши прогнозы по курсам доллара, евро и юаня к рублю: 81–83 руб., 89–91 руб. и 12,2–12,5 руб. соответственно», — заключает Наталья Мильчакова.