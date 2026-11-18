По данным Bloomberg, Россия увеличила морские поставки нефти до 3,9 млн баррелей в сутки на фоне усиления атак на НПЗ. Как отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Global, основная причина в том, что после атак часть заводов уже не может перерабатывать нефть в прежних объемах.

«Компаниям приходится искать для нее покупателей за границей, иначе пришлось бы сокращать добычу», — поясняет эксперт.

«Это помогает сохранить доходы, но полностью возместить потери удастся вряд ли. Ведь компании могли бы переработать эту нефть и заработать еще и на продаже топлива. Теперь же им нужно оплачивать ремонт, а пока он идет, заводы не работают или выпускают меньше продукции. Поэтому для "Лукойла" и "Роснефти" рост экспорта пока просто способ уменьшить потери. Рассчитывать на рост прибыли только из-за увеличения поставок я бы не стал», — уточняет Чернов.

В ближайшие недели экспорт может оставаться высоким, если не возникнет перебоев в работе портов. Когда заводы восстановят, больше нефти снова будут направлять на переработку.

«По Brent сохраняю прежний прогноз до конца 2026 года преимущественно в диапазоне $85–95 за баррель. Если конфликт вокруг Ирана обострится и поставки снова сократятся, допускаю возвращение цен к $100–110», — заключает Владимир Чернов.