К текущему утру стало известно следующее: Путин прибыл в Шэньчжэнь для первой в истории трехсторонней встречи с гидерами Китая и США, в Кемеровской области разбился самолет Ан-12 с 19 людьми на борту, число увольнений в России упало до минимума за шесть лет, а в Иркутской области повышенная активность медведей пошла на спад. Подробнее – в обзоре СИА.

Фото: пресс-служба Кремля

Первая трехсторонняя встреча

Президент России Владимир Путин прибыл в китайский Шэньчжэнь для участия в саммите АТЭС. В рамках насыщенной деловой программы Путин проведет первую в истории трехстороннюю встречу с лидерами Китая и США. У трапа главу РФ торжественно встретили красной дорожкой, вдоль которой выстроился почетный караул.

Крушение самолета

В Кемеровской области разбился военно-транспортный самолет Ан-12, на борту которого находились 19 человек – все погибли. Воздушное судно потерпело крушение при выполнении планового полета и упало в безлюдном районе. По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность транспорта. Возбуждено уголовное дело.

Минимум увольнений

Число увольнений в России снизилось до шестилетнего минимума. Во II квартале 2026 года крупные и средние предприятия покинули 2,5 млн человек – на 4% меньше, чем годом ранее. Это наименьшие значения с 2020 года. «Компании осторожнее нанимают сотрудников из-за дорогих кредитов и замедления экономики, а россияне опасаются менять работу. При этом бизнес старается сохранить коллективы», – отмечают «Известия».

Медведи отдыхают

В Иркутской области почти повсеместно прекратились сообщения о выходах медведей к людям. «В большей части территорий, где была зафиксирована активность хищников в этом году, сообщения об их выходах к людям прекратились. Однако из-за бескормицы в этом сезоне есть основания полагать, что в спячку уйдут не все медведи», – прокомментировал заместитель председателя правительства региона Георгий Кузьмин, отметив, что обращения будут оперативно отрабатываться.

От мошенников людям

В Иркутской области местному жителю вернули деньги, которые похитили мошенники. Во время расследования установили, что похищенные средства были зачислены на счет организации в Москве. Прокуратура направила в суд иск с целью вернуть средства, являвшиеся незаконным обогащением. После этого 1,5 млн рублей были перечислены иркутянину.