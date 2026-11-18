В 2026 году в 268 тыс. резюме жителей Сибирского федерального округа отмечена готовность работать вахтовым методом. Наибольшая доля таких резюме — в Иркутской области (20%), на втором месте Красноярский край (19%), на третьем Новосибирская область (15%). Об этом сообщает hh.ru.

«Зарплатные ожидания определяются не только регионом, но и стажем. Специалисты с опытом свыше шести лет рассчитывают на 120 тыс. руб., тогда как начинающие претендуют в среднем на 96 тыс. руб. Уровень образования также влияет на запросы: кандидаты с высшим образованием ориентируются на 120 тыс. руб., обладатели среднего или среднеспециального — на 100 тыс. руб.», — добавляет директор hh.ru Сибирь Екатерина Дегтярева.

Далее в списке регионов идут Кемеровская область (13%), Омская (11%), Алтайский край (10%), Томская область (7%), Хакасия (3%), Республики Алтай и Тыва (по 1%).

Соискатели чаще интересуются рабочими профессиями (42%), строительством (28%) и производством (26%). Среди специальностей лидируют водители (13%), машинисты (6%), разнорабочие (5%) и сварщики (3%). Большинство кандидатов — мужчины (78%), женщины — 22%. По образованию: 36% имеют среднее, 32% — высшее, 27% — среднее специальное. Самая многочисленная возрастная группа — 25–44 года (46%), молодежь до 24 лет — 11%, старше 45 лет — 22%.

Медианная ожидаемая зарплата вахтовиков достигла 100 тыс. рублей.

Выше всего запросы в Красноярском крае, Иркутской области, Хакасии и Тыве (по 120 тыс.), в Омской области — 113 тыс., в Кемеровской, Новосибирской и Томской областях — по 100 тыс., в Алтайском крае и Республике Алтай — по 90 тыс. Среди линейных рабочих самые высокие ожидания у машинистов (190 тыс.), бетонщиков, геодезистов и геологов (180 тыс.), в инженерном сегменте — у главных инженеров проекта (200 тыс.), среди топ-менеджеров — у руководителей строительного проекта (250 тыс.).