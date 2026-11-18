Российская цементная отрасль работает вполсилы, но при этом у её границ готовится высадиться "десант" из мощностей, которые втрое превышают всё отечественное производство. "Представьте отрасль, которая не по своей вине работает вполсилы и при этом ждет гостя, чьи мощности втрое больше ее собственной. Примерно так сейчас выглядит российский рынок цемента", — предупреждают аналитики Института Столыпина.

В 2025 году российские заводы выпустили около 59 млн тонн цемента (против 65 млн годом ранее), а загрузка мощностей упала до 56%. При этом потребление за 9 месяцев упало на 6,8%. Расходы же на энергию и ремонты практически не снизились.

На этом фоне китайская корпорация BBMG (третий производитель в КНР) обсуждает выход на наш рынок. Её мощности — 180 млн тонн в год. Для сравнения: весь выпуск России — около 59 млн тонн.

"Российские цементники способны полностью закрыть внутренний спрос. Дефицита, который требовал бы импорта, нет. В Китае же производство упало на 6,9% — это 118 млн тонн, вдвое больше годового выпуска всей России. Такие объемы нужно куда-то девать. Цемент возить дорого, поэтому первыми под удар попадают регионы рядом с границей", — отмечают эксперты.

Сейчас импорт составляет всего 3,8 млн тонн (6,2%), но если поставки активизируются, они могут превысить 16 млн тонн. В этом случае под угрозой остановки окажутся 44 российских завода. Потери бюджета оцениваются в 52,6 млрд руб. в год.

Цена демпинга

Почти все составляющие себестоимости у зарубежных игроков ниже. В России быстро дорожают газ, уголь и электроэнергия, а оборудование подорожало из-за санкций. За рубежом заводы получают субсидии от государства. При этом качество часто сомнительно: из 11 проб цемента из третьих стран 8 не соответствовали ГОСТу. В Южно-Сахалинске бетон на китайском цементе не застыл, конструкция обрушилась, пострадали люди.

Соседи по ЕАЭС уже столкнулись с этой проблемой. "Соседи наши уже прошли этот путь. В Казахстане доля импорта выросла до 8–10%: в страну пришли китайские инвесторы и построили новые заводы со своей ценовой политикой, что привело к закрытию местных предприятий. В итоге в 2026-м Казахстан временно запретил ввоз цемента из третьих стран. И уже по итогам первого полугодия получил прирост собственного выпуска... Цены при этом не изменились", — напоминают аналитики.

Эксперты бьют тревогу: даже небольшой импорт на сжимающемся рынке задает ценовой потолок для местных заводов. "Казахстанский опыт показывает, что ограничения там ввели, когда доля импорта достигла 8–10%... У России пока около 6%, и это дает время для превентивных мер. Но вместо того, чтобы заниматься "самолечением", не эффективнее ли будет задуматься о профилактике? — задаются вопросом аналитики. — Если российские предприятия способны полностью обеспечить внутренние потребности, поддержка импорта нецелесообразна... Так будем стремиться к суверенитету или ограничимся красивыми, но недостижимыми цифрами на бумаге?"