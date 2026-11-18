В понедельник, 16 ноября, в работе крупнейших банков США — JPMorgan Chase, Bank of America и Wells Fargo — произошли сбои. Сильнее всего пострадал JPMorgan Chase: на пике, в 21:52 мск, пользователи оставили почти 4,8 тыс. жалоб. На фоне неполадок фондовый рынок США начал падать — за вечер капитализация компаний сократилась на $1,4 трлн. Об этом пишет газета «Известия».

У JPMorgan Chase 53% жалоб касались доступа к аккаунту и платежей, 20% — авторизации, 17% — переводов. На Bank of America пожаловались около 2,1 тыс. человек: 39% — на банкоматы, 27% — на онлайн-банкинг, 20% — на мобильное приложение, хотя руководитель по связям со СМИ банка Мэтт Кард заявил «Известиям», что системы работали штатно. На Wells Fargo поступило более тысячи жалоб: почти половина — на проверку баланса и платежи, четверть — на авторизацию, 16% — на переводы через систему банка.

Основную часть неполадок быстро устранили, но жалобы продолжали поступать и на следующий день: к 15:30 мск 17 ноября на каждый из трех банков приходилось по две-три жалобы.

17 ноября сбои произошли и в других секторах экономики США: по данным Report URI, масштабная кибератака затронула 178 крупных компаний, включая Zoom, CNN, BBC, HSBC, Ledger и IKEA. Хакеры использовали платформу Optimizely для распространения вредоносного ПО, которое похищает криптовалюту и данные банковских карт, а также атакует iPhone.

Напомним, что в октябре дата-центры компании «Яндекс» подверглись серии атак беспилотных летательных аппаратов, что привело к сбоям в работе ключевых цифровых сервисов в России и соседних странах.