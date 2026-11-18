Криптовалютный рынок переживает одну из самых масштабных распродаж в своей истории. Ведущий аналитик Glassnode (псевдоним AntiFragile) назвал текущее падение одной из крупнейших распродаж в истории: за десять дней капитализация крипторынка сократилась более чем на $500 млрд. Биткоин за неделю подешевел на 15%, опустившись до $62 тыс. — минимума с июля 2026 года, сообщает РБК.

Кто продает, а кто покупает?

Данные аналитической платформы CryptoQuant показывают необычное расхождение в поведении инвесторов. Крупные держатели ("киты") используют падение для набора позиций: кошельки с балансом от 1000 до 10 000 BTC увеличили запасы на 43,7 тыс. монет. Однако средние инвесторы и краткосрочные игроки активно продают, создавая давление на цену. Кошельки с балансом от 100 до 1000 BTC сократили запасы на 50,5 тыс. BTC.

Особенно болезненно падение ударило по "краткосрочным китам" (тем, кто купил с июня). Их нереализованный убыток достиг рекордных значений, а с 29 октября фиксировались чистые убытки в течение 14 из 16 дней. 13 ноября показатель реализованных убытков составил 18,5 тыс. BTC — исторический максимум для этого периода.

Где находится дно?

Аналитики Glassnode отмечают, что крупнейший кластер принудительных закрытий (ликвидаций) с плечом находится в зоне $60–63 тыс. 15 ноября цена коснулась этой зоны, что может стать "ускорителем финальной капитуляции". Индикатор MVRV (отношение рыночной стоимости к реализованной) опустился ниже 1,2, что исторически сигнализирует о близости дна. Однако аналитики предупреждают: пока широкий спрос и приток капитала не вернутся, говорить о конце распродажи преждевременно. Ближайшие уровни поддержки находятся в районе $63 тыс. и $57,7 тыс.