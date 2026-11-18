Спрос на первичном рынке недвижимости в крупнейших городах России переживает серьезное охлаждение. По данным системы мониторинга BnMap.pro, в январе – октябре в 16 городах-миллионниках и Тюмени было продано 183 785 квартир и апартаментов (общая площадь — 8,55 млн кв. м). Это на 12,5–13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Данные подтверждают и в ЦИАН: спрос в мегаполисах за 10 месяцев просел на 11% до 181 500 сделок, сообщает газета "Ведомости".

Цены бьют рекорды

Несмотря на падение числа сделок, валовая выручка девелоперов снизилась всего на 8,6%, составив 2,3 трлн руб. Застройщикам удалось компенсировать падение спроса ростом цен. Средняя стоимость "квадрата" в сделках увеличилась на 10,3% (до 196 019 руб.), а средний чек за лот — на 9,5% (до 9,2 млн руб.).

Чтобы удержать цены, девелоперы сокращают площадь квартир. Средняя площадь лота уменьшилась на 1,7%, до 46,8 кв. м. Эксперты отмечают, что рынок столкнулся с эффектом "двойных ножниц": заградительные ипотечные ставки отсекают покупателей, а высокая себестоимость строительства не позволяет застройщикам снижать цены.