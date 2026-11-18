С начала 2026 года сжиженный углеводородный газ на российских АЗС подорожал на 64,6% и к 9 ноября стоил 43,67 рубля за литр. Компримированный природный газ за тот же период прибавил 33,8%, до 31,40 рубля за кубометр. Об этом свидетельствуют подсчеты «Известий» на основе данных приложения Benzup компании «ОМТ Консалт».

«Стоимость газомоторного топлива в отличие от цен на жидкое топливо не регулируется властями и определяется рыночными условиями», — пояснил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

По словам исполнительного директора Национальной газомоторной ассоциации Орхана Рзаева, спрос на газомоторное топливо в 2026 году вырос более чем на 30%: из-за дефицита бензина и очередей на АЗС водители стали активнее переходить на альтернативное топливо. Но вслед за спросом в ряде регионов возникла нехватка пропанового сырья — например, в конце октября жители Хакасии жаловались на недостаток газа на заправках.

Небольшое сокращение производства СУГ аналитик Игорь Юшков связывает с теми же причинами, что и дефицит жидкого топлива, — внеплановыми ремонтами на НПЗ. По словам источника «Известий» на рынке, рост спроса и цен отчасти сезонный: с июня по октябрь потребление пропан-бутана традиционно растет, а с ноября по апрель снижается; сейчас оптовый спрос постепенно ослабевает.

Напомним, что в Иркутске в октябре 2026 года зафиксирован устойчивый рост стоимости автомобильного топлива. За первые три недели месяца цены на марки АИ-92 и АИ-95 поднялись на 1,5 рубля за литр.