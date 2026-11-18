Российский союз автостраховщиков (РСА) раскритиковал инициативу по продаже полисов ОСАГО через портал "Госуслуги". Несмотря на то что Банк России, Минцифры и правительство уже согласовали соответствующий законопроект (он может быть внесен в Госдуму до конца 2026 года), страховщики считают идею избыточной, сообщают "Ведомости".

По словам представителя РСА, портал "Госуслуги" предназначен для государственных и муниципальных услуг, тогда как ОСАГО — это коммерческий продукт. Кроме того, прямое оформление через госпортал лишает страховщика возможности прямого контакта с клиентом. Это мешает компаниям предлагать дополнительные услуги и выстраивать долгосрочные отношения с потребителем.

Инициатива была озвучена директором департамента страхового рынка ЦБ Ильей Смирновым на конференции "Барьер-2026". По его словам, главная цель нововведения — противодействие страховому мошенничеству и упрощение доступа граждан к услугам.