После атаки ВСУ на Крымский мост 16–17 ноября, которая стала самой масштабной с 2022 года, правительственная комиссия под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина приступила к оценке ущерба и планированию восстановительных работ, сообщает РБК.

Логистический узел

Главная цель комиссии — не только ремонт пролета, но и "увеличение пропускной способности альтернативных маршрутов". В совещании участвовали главы Минтранса, Росавтодора, Росморречфлота и Крымской железной дороги. По данным Минтранса, железнодорожное сообщение удалось восстановить по одному пути к вечеру 17 ноября, однако поезда (включая составы "Таврия") идут по спецграфику. Для застрявших водителей на Кубани развернуты пункты обогрева.

Геополитический контекст

Президент России Владимир Путин, находясь на саммите АТЭС в Шэньчжэне, пока не комментировал инцидент публично. Однако его пресс-секретарь Дмитрий Песков допустил связь атаки с предстоящей встречей лидеров России, США и Китая. Песков заверил, что мост будет восстановлен и станет "еще лучше прежнего".

Удар по логистике

Атака на мост усиливает давление на "сухопутный коридор" (трассу через новые регионы), который сейчас является основной артерией снабжения полуострова. Военный эксперт Дмитрий Корнев предупреждает, что ситуация с логистикой Крыма может усугубиться, так как трасса "Новороссия" испытывает давление со стороны дронов.

На фоне атак на инфраструктуру власти делают ставку на развитие железнодорожного сообщения и паромной переправы, однако эксперты отмечают, что для нормализации логистики региону необходимы устойчивые маршруты и прогнозируемость сроков доставки.