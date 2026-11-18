Введено ограничение дорожного движения по автомобильной дороге федерального значения Р-258 «Байкал» с 45-го по 100-й километр в Шелеховском и Слюдянком районах Иркутской области. Это связано с неблагоприятными погодными условиями, сообщает региональная Госавтоинспекция.

«Запрет действует в связи с обильным снегопадом и неудовлетворительным состоянием проезжей части. Ограничения распространятся на весь грузовой и пассажирский транспорт», – пояснили в ГИБДД.

После улучшения погодных условий и проведения профилактических мероприятий по очистке движение будет восстановлено. Водителей просят по возможности отказаться от поездок в указанном направлении.