Конституционный суд (КС) РФ вынес знаковое постановление, которое напрямую касается дел о взыскании алиментов с состоятельных граждан. Поводом послужила жалоба футболиста Матвея Сафонова, оспаривавшего норму Семейного кодекса о выплате четверти дохода на ребенка, сообщают "Ведомости".

КС постановил, что суды должны рассматривать сумму в 200 000 рублей в месяц как достаточную для удовлетворения потребностей несовершеннолетнего. Если доход родителя настолько велик, что стандартные алименты (доля от заработка) значительно превышают реальные нужды ребенка, суд имеет право уменьшить эту долю или установить фиксированную сумму.

Суд разъяснил: доход свыше 200 000 рублей в месяц считается высоким. Поэтому алименты на сумму от 300 000 рублей и выше могут признаваться достаточными для обеспечения ребенка. Исключением станут только случаи, когда есть реальная потребность в больших суммах (например, из-за тяжелой болезни ребенка). При этом саму норму Семейного кодекса (выплата четверти дохода) КС признал конституционной. Теперь дела Сафонова и других состоятельных должников подлежат пересмотру. Судам предстоит отделить реальные нужды ребенка от попыток второго родителя получить сверхприбыль.