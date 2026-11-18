Банк России анонсировал запуск единой системы учета платежных карт. Согласно пресс-релизу регулятора, система начнет полноценно функционировать к 1 сентября 2027 года.
С этого момента банки будут обязаны вносить в базу сведения о каждой карте клиента: её номер, тип (дебетовая или кредитная) и ИНН эмитента. Главное нововведение — жесткий лимит. Прежде чем выдать человеку новую карту, банк обязан будет проверить, сколько карт у него уже есть. Если их окажется 20 и более, в выпуске новой откажут.
Важный нюанс для тех, кто уже коллекционирует пластик: карты, выпущенные до осени 2027 года, продолжат работать, даже если их количество превышает лимит. Ограничения коснутся только выдачи новых карточек.
На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.