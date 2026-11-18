Банк России анонсировал запуск единой системы учета платежных карт. Согласно пресс-релизу регулятора, система начнет полноценно функционировать к 1 сентября 2027 года.

С этого момента банки будут обязаны вносить в базу сведения о каждой карте клиента: её номер, тип (дебетовая или кредитная) и ИНН эмитента. Главное нововведение — жесткий лимит. Прежде чем выдать человеку новую карту, банк обязан будет проверить, сколько карт у него уже есть. Если их окажется 20 и более, в выпуске новой откажут.

Важный нюанс для тех, кто уже коллекционирует пластик: карты, выпущенные до осени 2027 года, продолжат работать, даже если их количество превышает лимит. Ограничения коснутся только выдачи новых карточек.