Банк России планирует обязать публичные компании раскрывать детали своей дивидендной политики. Об этом сообщила директор департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ РФ Екатерина Лозгачева. По её словам, регулятор хочет не только обязать компании публиковать правила выплат, но и отслеживать причины отступления от них, передаёт ТАСС.

"Планируется через соответствующие нормативные акты Банка России ввести определенные требования по раскрытию дивидендной политики и разъяснению инвесторам тех случаев, когда компания отклоняется от основных положений", — пояснила Лозгачева.

Конкретный срок вступления правил в силу пока не назван — в ЦБ говорят о планах на "ближайший квартал". Сейчас параметры будущих требований только прорабатываются и будут обсуждаться с участниками рынка.