Российский фондовый рынок продемонстрировал высокую волатильность. В первой половине сессии Индекс МосБиржи обновил недельный минимум, опустившись к уровню 2450 пунктов, однако затем резко развернулся и вышел в хороший плюс, практически полностью нивелировав падение понедельника. Росту способствовали позитивные новости на геополитическом фронте.

На валютном рынке рубль активно укреплялся к юаню на протяжении большей части торгов, обновив недельный максимум. В то же время котировки ОФЗ возобновили снижение: индекс гособлигаций RGBI опустился до самых низких с середины октября уровней.

Лидеры и аутсайдеры:

Лидеры: ИНАРКТИКА (+6,7%), ТГК-1 (+4,5%), Совкомфлот (+4,1%).

Аутсайдеры: ЕвроТранс (-9,8%), МГКЛ (-9,5%), ЛСР (-3,3%).

Драйверы роста

Улучшению настроений способствовали заявления президента США о желании провести двустороннюю встречу с российским лидером на полях саммита АТЭС.

Дополнительную поддержку рынку оказала новость о создании координационного совета при правительстве РФ для развития фондового рынка на фоне обеспокоенности Минфина скромной динамикой капитализации рынка относительно ВВП. Также инвесторы отыгрывают ожидания от завтрашних переговоров лидеров РФ и КНР.