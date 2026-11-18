К 1 октября 2026 года объем наличных средств в обращении вырос до 22,78 трлн рублей — на 22% больше, чем годом ранее (18,63 трлн). При этом темпы роста ускорились: за третий квартал прирост составил 7,1% против 3,7% годом ранее. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Банка России.

Объем банкнот в обращении составил 22,65 трлн рублей против 18,5 трлн годом ранее. ЦБ пересмотрел оценку: к концу 2026 года объем наличных превысит 23,1 трлн рублей (+3,7 трлн за год), в 2027-м прибавит еще 2 трлн и достигнет 25,1 трлн, а в 2028–2029 годах ежегодный рост составит по 1,6 трлн.

Более активное использование бумажных денег объясняется снижением доходности депозитов, опасениями граждан из-за возможных сбоев безналичных платежей и изменениями налоговых условий для бизнеса: НДС вырос с 20% до 22%, а порог выручки для применения УСН снизился с 60 млн до 20 млн рублей.

Напомним, что с 1 сентября 2026 года в России началось массовое внедрение цифрового рубля: для граждан операции бесплатны, для бизнеса с 2027 года комиссия составит 0,3%, но не более 1500 рублей. Введение цифрового рубля усилит конкуренцию банков за вклады и повысит контроль за денежными потоками.