Министерство финансов не ожидает массового оттока частных инвесторов из-за изменений в налоговой системе. Об этом заявил замглавы Минфина Иван Чебесков в интервью РБК на полях форума "Рынок ценных бумаг".

"Мы надеемся, что в этой связи каких-то серьезных изменений в поведении инвесторов не последует. Мы, конечно, продолжаем дискуссии. Было много дискуссий с профессиональными участниками рынка ценных бумаг... Мы всегда готовы к обсуждению вопросов, слышим опасения рынка. Там, где есть возможность, мы, конечно, отображаем это также в регуляторике", — пояснил Чебесков.

Что останется по-прежнему?

Чиновник заверил, что ключевые льготы для частных инвесторов сохраняются:

Льгота на долгосрочное владение ценными бумагами (ЛДВ): 3 года и 5 лет.

Льготы для высокотехнологичного сектора.

Пакет преимуществ в рамках ИИС (индивидуальных инвестиционных счетов), ПДС (программы долгосрочных сбережений) и страхования жизни.

При этом замминистра признал, что "общая для некоторых инвесторов налоговая шкала может поменяться", но призвал граждан активнее пользоваться существующими преференциями.

Напомним, первоначально Минфин России внес в правительство РФ бюджетный пакет, направленный на сдерживание дефицита. Документ предусматривает рост налоговой нагрузки по нескольким ключевым направлениям:

– Пассивные доходы: НДФЛ на дивиденды, проценты и ценные бумаги вырастет до 13–22%.

– ПИФы: налог на прибыль с пассивных доходов — 15% (с зачетом пайщикам).– Зарубежные покупки: НДС на онлайн-торговлю — 22%, плюс сбор 100 рублей за посылку до €200.– Металлурги и горняки: налог на сверхдоходы — 30% (20% для золота) от прибыли из-за роста мировых цен сверх уровня 2024 года.

Однако позже правительство РФ одобрило компромиссный механизм налогообложения для паевых инвестиционных фондов (ПИФов). Закрытые и интервальные фонды (ЗПИФ и ИПИФ) будут полностью освобождены от налога на прибыль, если в течение года они распределят между пайщиками не менее 90% своего годового дохода.