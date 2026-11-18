Минпромторг РФ предложил ввести новый "авиасбор" для поддержки отечественного самолетостроения, сообщает ТАСС. Согласно материалам министерства, с каждого пассажира будут взимать фиксированный сбор: 500 рублей за полет по России и 1000 рублей за международный рейс.

Эксперты отмечают, что финансовое бремя ляжет непосредственно на путешественников. Если экстраполировать данные за 2025 год (81,2 млн пассажиров на внутренних рейсах и 27,4 млн на международных), ежегодный сбор с отрасли может составить около 68 млрд рублей.

Для сравнения: бюджетные ассигнования на поддержку авиапрома в 2026 году составляют 34,7 млрд руб., а на 2027 год заложено 37,8 млрд руб. Таким образом, новый сбор потенциально способен покрыть почти весь объем государственной поддержки отрасли за счет самих пассажиров.