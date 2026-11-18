Составлен шорт-лист национальной премии ресторанного бизнеса «Пальмовая ветвь». В него вошло заведение «Пепел» из Иркутска.

Иркутский ресторан поборется за победу в номинации «Интерьер года». Дизайн создал Владимир Огородников. «Пепел» расположен в историческом доме геолога Сергея Павловича Перетолчина, посвятившего жизнь изучению Восточных Саян, Прибайкалья и Долины вулканов. История этого здания и путешествий его владельца стала отправной точкой создания всей концепции ресторана.

Интерьер продолжает историю исследователя, раскрывая природное богатство, культурное наследие и самобытность региона через архитектурные формы, материалы и произведения искусства. Сердцем пространства является монументальная печь ручной работы, которая воплощает образ огня – стихии, объединяющей название ресторана и вулканическое происхождение его концепции

Также в залах можно увидеть массивные камни, столы из цельных слэбов. Стены выполнены в традиционной технике глиняной мазанки. Имеются авторские арт-объекты: люстра из 638 уникальных стеклянных элементов, похожих на лед Байкала, подсвеченное жерло вулкана, бурятские родовые столбы. В оформлении переплетаются традиции коренных народов Сибири и современное искусство.

Всего в список попали 30 ресторанов – из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Челябинска, Владивостока, Екатеринбурга, Геленджика, Костромы, Советска, Сколково, Архангельска, Гусь-Хрустального, Осетровского лесничества.