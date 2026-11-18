Четыре представителя ресторанного бизнеса из Иркутской области поборются за победу в национальной премии «Пальмовая ветвь». Опубликованы шорт-листы.

Фото: национальная премия ресторанного бизнеса «Пальмовая ветвь»

В число претендентов на победу в номинации «Бартендер года» вошел шеф-бармен ресторанов «Пепел» и «Партизан» Тимофей Сафонов. Свою карьеру он начал в 17 лет. Первые полтора года посвятил изучению различных напитков. Особый интерес вызвала коктейльная культура. Сейчас за плечами у специалиста 18-летний опыт. Участвовал в запуске различных заведений, в том числе собственного.

Одним из главных профессиональных достижений является создание с нуля авторской барной программы ресторана «Пепел». Особое внимание уделяет работе с натуральными ингредиентами, использует особый лед из специально приготовленных отваров. Постоянно совершенствует мастерство.

За звание «Кондитер года» борется шеф-кондитер ресторана «Премьера» в Иркутске Денис Самуленков. Является профессионалом с опытом более 20 лет. Специализируется на кондитерском искусстве, работе с шоколадом и создании авторских десертов. Является призером конкурсов и чемпионатов различных уровней, в том числе международных.

В 2013-2014 году прошел обучение в Le Cordon Bleu в Бангкоке, а также е в Академии шоколада Callebaut. Постоянно совершенствует технологии создания современных авторских кондитерских изделий.

Борются за победу в номинации «Топ-менеджер года» сразу два специалиста из Иркутской области. В их числе руководитель ресторанной группы, развивающей авторские концепции «Партизан» и «Пепел», и федеральную франшизу Novikov Group в Иркутске Екатерина Гуменная. В индустрию гостеприимства пришла в 17 лет, начав свой путь с мойки посуды. Позже получила образование и вернулась в индустрию, сделав успешную карьеру.

Первым собственным проектом стал ресторан «Марко Поло». Пройдя обучение и развив навыки, создавала с нуля два самостоятельных ресторанных проекта «Партизан» и «Пепел». Лично участвовала во всех этапах их реализации. В дальнейшем расширила профессиональный опыт, получив франшизу федеральной ресторанной группы Novikov Group, переговоры по которой велись два года. Теперь в Иркутске запущена «Сыроварня», ставшая крупнейшим рестораном бренда в Сибири.

За звание «Топ-менеджер года» борется и управляющий парк-отеля «Алтан Байкал» на Ольхоне Игорь Левандовский-Акулов. Является профессиональным военным, прослужившим в спецназе ГРУ 7 лет. Нашел свое предназначение в организации туристической отрасли на озере Байкал. Путь в профессии начал от администратора отеля до управляющего сетью отелей VM на Байкале. В 2024 году назначен управляющим парк-отеля «Алтан», где за пару лет трансформировал обычную базу отдыха в первый пятизвездочный парк-отель на Байкале.