В Иркутской области полицейские провели рейды по выявлению и пресечению нарушений в сфере оборота алкогольной, спиртосодержащей продукции. Во время таких инспекций обнаружили сотни литров нелегальных напитков. Подробности рассказали в ГУ МВД России по региону.

К проверкам привлекались представители территориальных подразделений экономической безопасности, участковые уполномоченные полиции, сотрудники Госавтоинспекции и подразделений по исполнению административного законодательства. Всего полицейские провели более 130 проверок торговых объектов, предприятий общественного питания и автотранспорта.

«В 76 случаях выявлены нарушения. Из незаконного оборота изъято около 2 тысяч литров нелегального алкоголя. В числе изъятого – 571 литр водки, 125 литров спирта, 59 литров самогона, более 191 литра вина, виски и коньяка, а также 446,72 литра пива. Изъяты 524 литра жидкости с содержанием метанола, используемой в качестве низкозамерзающей стеклоомывающей жидкости», – пояснили в МВД.

Нарушителей привлекли к административной ответственности. По одному из выявленных фактов решается вопрос о возбуждении уголовного дела.