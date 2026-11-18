Накануне в «Столото» был разыгран суперприз – 2 436 740 рублей. Эти деньги достались жителю Иркутской области, сообщает пресс-служба государственной лотереи.

«Новоиспеченный миллионер еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр "Столото". Возможно, он или она еще не знает о своем везении», – рассказали в организации.

Счастливчик купил билет на два тиража подряд через мобильное приложение за 60 рублей, а к победе его привели числа 2, 3, 6, 7, 10, 11, 18, 19, отмеченные в первом поле билета, и число 4 – во втором.