Представители власти в Аларском районе Иркутской области задолжали предпринимателю крупную сумму по государственному контракту. Подробности рассказали в региональной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, с индивидуальным предпринимателем был заключен государственный контракт на выполнение работ по сносу объектов капитального строительства, расположенных на территории памятника природы регионального значения «Баторова роща».

Подрядчик выполнил работы досрочно и в полном объеме, однако заказчик ему не заплатил. В связи с этим сформировался долг больше 11 млн рубелей. Для устранения нарушений закона заказчику внесли представление. После этого бизнесмену перечислили 11,2 млн рублей.