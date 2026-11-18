По данным индекса цен ДОМ.РФ, в октябре новостройки в среднем подорожали на 0,4% после 1% в сентябре — темпы вернулись к уровню февраля–августа. Замедление связано с адаптацией рынка к новым условиям «Семейной ипотеки», но затронуло только массовый сегмент.

Квартиры типового и комфорт-класса в октябре прибавили в цене 0,3% (−0,7 п.п. к сентябрю), тогда как бизнес- и элитное жильё подорожало на 0,8% (+0,2 п.п.). За десять месяцев 2026 года цены на первичном рынке выросли на 6,3% — почти вровень с инфляцией, так что в реальном выражении новостройки с начала года почти не подорожали.

Среди десяти регионов-лидеров по объёмам строительства в октябре сильнее всего цены выросли в Санкт-Петербурге (+1,3%), Башкортостане (+0,9%) и Московской области (+0,8%), снизились — в Краснодарском крае (−2,5%) и Ростовской области (−0,1%), в Тюменской области не изменились. За десять месяцев лидируют по росту Ленинградская область (+13,2%), Санкт-Петербург (+13,1%) и Москва (+10,0%); в Краснодарском крае цены упали на 3,8%. Рост выше инфляции за период отмечен в Москве, Московской и Свердловской областях, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Напомним, что средний темп роста цен на новостройки в Иркутске в третьем квартале 2026 года составляет 4,2% в годовом выражении за квадратный метр и 3,5% за квартиру в целом. Средняя цена за квадратный метр: 166 905 рублей.