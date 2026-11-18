В Иркутской области мэр Баяндаевского района Анатолий Табинаев покинул свой пост. Он занимал его 25 лет, сообщили в администрации муниципалитета.

«Почти четверть века – 25 лет – Анатолий Прокопьевич стоял у руля нашей территории. Сегодня районная дума приняла его заявление об отставке по собственному желанию в связи с состоянием здоровья. <…> Мы искренне благодарим Анатолия Прокопьевича за многолетнюю работу, преданность родной земле и неоценимый вклад в жизнь муниципалитета», – сообщили в администрации.

Исполняющим обязанности главы района назначен первый заместитель мэра Афанасий Дмитров. Работа администрации продолжается в штатном режиме.