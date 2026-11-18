В Иркутске за последние сутки выпала почти половина месячной нормы осадков – в настоящее время городские службы борются с последствиями снегопада. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

«По информации Иркутского гидрометцентра, вчера днем и сегодня ночью в сумме выпало 8 мм осадков – это 40% от месячной нормы, или 20 мм. На утро высота снежного покрова составила 19 см, за сутки этот показатель увеличился на 7 см. Такое значение на 11 см выше нормы. По прогнозу, интенсивность снега будет снижаться, но идти он будет до конца недели с перерывами», – пояснили власти.

На улицах города ведется расчистка дорог и тротуаров, остановок общественного транспорта. Работы организованы вручную и с помощью специализированной техники. Задействовано порядка 200 человек и 70 единиц техники. За ночь распределили 792 тонны песко-соляной смеси.

После утреннего часа-пик количество снегоуборочной техники и людей будет увеличено. В течение дня продолжится уборка дорог и пешеходных зон.