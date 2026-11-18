В октябре на российском авторынке продали 5,7 тыс. автомобилей европейских брендов — на четверть меньше, чем годом ранее (7,55 тыс.). Об этом сообщил сооснователь и директор «АВТОСТАТа» Сергей Целиков.

При этом нарастающий итог десяти месяцев остается положительным: продажи выросли на 45%, до почти 55 тыс. машин.

Доля европейских брендов на российском рынке — 5%, то есть каждый 20-й новый автомобиль. За десять месяцев 2026 года лидируют Volkswagen (13,2 тыс. штук), BMW (12,5 тыс.), Audi (10,8 тыс.), Mercedes-Benz (8,5 тыс.) и Skoda (3,7 тыс.); далее идут Land Rover (2,3 тыс.), Porsche (1,5 тыс.), Volvo (0,7 тыс.), Mini и Citroen (по 0,3 тыс.).

Все эти автомобили поставляются в Россию по схемам альтернативного импорта, причем более половины (59%) поступает с китайского рынка.

Ранее стало известно, что за 8 месяцев 2026 года напрямую из Южной Кореи в Россию ввезли 23 тыс. легковых автомобилей с пробегом старше 3 лет. Это на 63% меньше, чем за январь–август прошлого года, когда было ввезено 61,6 тыс. штук.