Выступая на деловом саммите форума АТЭС, президент России Владимир Путин заявил о "тектоническом сдвиге" в мировой экономике, центром которой окончательно стал Азиатско-Тихоокеанский регион. По его словам, бывшие гегемоны не могут смириться с утратой доминирования и неадекватно воспринимают формирование более справедливой системы мироустройства, передаёт ТАСС.

Фото http://kremlin.ru/

Путин подчеркнул, что Россия стала "мировым рекордсменом" по числу введенных против нее санкций, но страна достойно прошла это испытание. В отличие от Европы, которая, по словам президента, не смогла адаптироваться к потере российского рынка и дешевых энергоресурсов, из-за чего теряет свой потенциал.

Ключевые тезисы выступления:

Экономика России демонстрирует устойчивость. ВВП страны за последние три года вырос более чем на 10% и продолжает расти. Россия прочно закрепилась в числе крупнейших экономик мира, при этом имея один из самых низких уровней госдолга в мире — около 17%. Страна также находится в авангарде цифровой трансформации: российские маркетплейсы входят в десятку крупнейших в мире.

В качестве стимула для дальнейшего развития Путин анонсировал запуск с 1 января 2027 года беспрецедентного по масштабу единого преференциального режима на всем Дальнем Востоке.

Говоря о международной повестке, президент выразил надежду на "большую потенциальную пользу" от предстоящей трехсторонней встречи с Си Цзиньпином и Дональдом Трампом. Он также рассчитывает на поддержку заявки России на председательство в АТЭС в 2035 году. Путин отметил, что прежние инструменты экономического доминирования в мире утратили свою эффективность, и призвал к построению новой архитектуры сотрудничества.