Всероссийский портал «Дром» спросил автолюбителей Иркутской области, насколько они заморачиваются с банковским кэшбэком. 65% ответили, что выбирают выгодные категории без фанатизма или просто не обращают внимания, «если что-то капает». Еще 21% вообще не подключал бонусные системы к картам, а 14% — настоящие «охотники за кэшбэком», которые сравнивают условия банков и используют разные карты для разных покупок.

«Если ловить акции, имея карты 10 банков, то 5000 в месяц стабильно выходит, даже без огромных трат», — поделился один из пользователей «Дрома».

Без фанатизма к бонусам чаще относятся автолюбители Якутии (79%), Югры (74%) и Тюменской области (73%). Совсем обходятся без кэшбэка опрошенные из Амурской области (30%), Крыма (27%) и Москвы (26%), а больше всего «охотников» — в Татарстане (21%), Санкт-Петербурге (20%) и Башкирии (19%).

В комментариях водители рассказывали, как подстраивают платежи под бонусы: кто-то принципиально не платит по QR-коду, кто-то приклеивает карту-стикер к телефону или заводит «тематические карты». «Пока не пересел на электричку, активно пользовался кэшбэком на топливо 10%. Сейчас — в основном в автопутешествиях, авиабилеты покупаю на накопленные баллы», — рассказал один из респондентов. Другие считают, что овчинка выделки не стоит: «Раньше получалось копить, но банки, видимо, анализируют — заправки и супермаркеты давно не попадались. Забил». Опрос проводился с 26 октября по 2 ноября 2026 года среди более 8 тыс. пользователей сайта.