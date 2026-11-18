По данным Федресурса , в третьем квартале 2026 года в России, впервые в истории банкротства граждан, произошло снижение числа новых процедур к такому же периоду прошлого года — на 13,1% до 125 131. С момента появления института банкротства граждан количество новых процедур увеличивалось год от года, и лишь в 2026 году наметилось замедление темпов роста, и вот в третьем квартале динамика впервые стала отрицательной.

Закон о банкротстве был создан для тех, кто действительно попал в беду: когда люди готовы честно гасить долги, но необходимых средств объективно нет, тогда суд списывает обязательства. Однако, если суд видит попытку обмануть систему или спрятать имущество, он отказывает в списании и оставляет все долги за человеком.

Заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка Арсений Колобов напомнил, что при возникновении финансовых сложностей заемщику в первую очередь нужно обратиться в банк, где оформлен кредит, и не доводить дело до суда. «В ситуации паники и растерянности люди готовы поверить любым словам и обещаниям, особенно тем, где им гарантируют полное списание долгов, но тут таится большая опасность. Решения о списании принимает только суд. Если человек обратится в кредитную организацию, где брал кредит, ему будет предложено несколько вариантов решения проблемы — это проще, безопаснее и без дополнительных затрат», — пояснил зампред.

К законным способам урегулирования проблемной задолженности относятся: кредитные и ипотечные каникулы, комплексное урегулирование, реструктуризация, мировое соглашение и др. К банкротству как крайней мере стоит обращаться только в том случае, если задолженность уже стала длительной, а никакой их механизмов не подходит.

Обращаясь к раздолжнителям — компаниям, которые обещают за вознаграждение полностью списать кредиты через банкротство, — жители Бурятии, Забайкалья, Иркутской области и Якутии теряют последние деньги и увязают в еще больших долгах.