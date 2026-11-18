12 декабря в Ледовом дворце «Айсберг» пройдут финальные матчи Кубка Сбера по хоккею с шайбой. За победу в двух дивизионах поборются восемь команд, а для гостей подготовят дополнительную программу.

В дивизионе А встретятся команды Иркутской нефтяной компании, Киренского речного порта, команда предпринимателей «Ангара», и «Газпром добыча». В дивизионе Б сыграют команды Росгвардии, РЖД, МВД и «Мостоотряд», в составе которой выступают представители арбитражного суда.

Сейчас спортсмены проходят отборочные игры. По их итогам определятся пары финальных матчей: команды узнают, кто будет бороться за первое место, а кто — за третье в каждом дивизионе.

В прошлом году Кубок Сбера собрал более двух тысяч зрителей. Победителем дивизиона А стала команда Иркутской нефтяной компании, а первое место в дивизионе Б заняла команда МВД. В этом году обе команды вновь поборются за главный трофей своих дивизионов.

Помимо хоккейных матчей, для гостей подготовят выставку городских спортивных секций. От 8 до 10 организаций представят направления для детей и расскажут о возможностях занятий разными видами спорта. Также на площадке будут работать интерактивные зоны Сбера, где гости смогут познакомиться с цифровыми сервисами и технологиями компании.

Финал Кубка Сбера объединит спортсменов, болельщиков и всех, кто интересуется активным образом жизни. Финальные матчи пройдут 12 декабря в Ледовом дворце «Айсберг». Вход для зрителей бесплатный.