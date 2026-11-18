В администрации Иркутска обсудили перспективы единой ливневой канализации. Мэру Руслану Болотову представили разработанную схему и электронную модель; инвентаризацию сетей выполнила подрядная организация «Датум инжиниринг», которая проанализировала работу системы и наметила вектор развития на ближайшие 20 лет.

«Нами реализованы крупные инфраструктурные проекты по строительству теплового луча и канализационного коллектора, и сегодня мы подошли к следующему этапу — это модернизация ливневой канализации в Иркутске. Одна из наших первоочередных задач — восстановление имеющихся сетей и строительство новых на тех участках, где происходят подтопления», — прокомментировал Руслан Болотов.

По данным обследования, в городе 372,5 км сетей, более 9,4 тыс. колодцев и дождеприемников: 302,7 км подземных трубопроводов, 67,3 км наземных лотков и 2,5 км дренажных сетей. На первом этапе предусмотрена реконструкция 21,9 км сетей — это частично решит проблему ветхих коммуникаций и увеличит пропускную способность за счет увеличения диаметров труб. Строительство 33,1 км новых сетей поможет исключить подтопления части территорий.

Администрация рассматривает переход к тарифной модели управления ливневой канализацией: опыт других городов уже проанализирован, а установление тарифов позволит получать финансирование на содержание и модернизацию сетей.