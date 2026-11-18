В южных и юго-восточных районах Иркутской области дорожники ликвидируют последствия снегопада, который шел ночью и продолжается до сих пор. Губернатор Игорь Кобзев поручил ввести в регионе режим повышенной готовности для оперативных служб, работающих на дорогах; ситуацию контролирует первый заместитель губернатора Роман Колесов.

«Синоптики прогнозируют, что снег будет идти до конца недели. Прошу водителей во время снегопадов воздержаться от поездок, если они не являются особо необходимыми. Во время движения соблюдайте скоростной режим и дистанцию, не паркуйте машины там, где работает спецтехника», — написал Кобзев в своем Telegram-канале.

На региональных дорогах снег расчищают и ликвидируют скользкость 149 единиц техники — комбинированные дорожные машины, автогрейдеры и тракторы.

Они работают в:

Иркутском р-не,

Ангарском р-не,

Усольском р-не,

Черемховском р-не,

Зиминском р-не,

Заларинском р-не,

Балаганском р-не,

Братском р-не,

Шелеховском р-не,

Нижнеудинском р-не,

Тулунском р-не,

Тайшетском р-не,

Нижнеилимском р-не,

Ольхонском р-не,

Бодайбинском р-не,

Казачинско-Ленском р-не,

Качугском р-не,

Усть-Илимском р-не,

Эхирит-Булагатском р-не.

За сутки израсходовано 1187,35 тонны противогололедного материала, из них 307 тонн ночью.

На федеральной трассе Р-258 «Байкал» в Шелеховском и Слюдянском районах с 45-го по 100-й км с 07:20 действовало ограничение движения грузового и общественного транспорта, снятое в 11:30; участок расчищали восемь комбинированных дорожных машин, всего на федеральных дорогах области работали 133 единицы техники.

В Иркутске последствия снегопада устраняют около 200 человек и 70 единиц техники: ночью разметали перекрестки, провели противогололедную обработку и убрали снег на магистралях, распределив 792 тонны песко-соляной смеси. За сутки в городе выпало 8 мм осадков — 40% месячной нормы, высота снежного покрова достигла 19 см, что на 11 см выше нормы. Днем Роман Колесов проведет заседание КЧС, где обсудят проблемные вопросы ликвидации последствий снегопада.