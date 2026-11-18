С 17 ноября по 25 декабря 2026 года Фонд микрокредитования Иркутской области снизит ставки по всем действующим программам на 0,5%. Предприниматели смогут привлечь заемные средства на оборудование, пополнение оборотных средств и другие задачи бизнеса.

«Стоимость заемных средств сегодня — один из главных факторов, которые предприниматель учитывает при планировании. Снижение ставки даже на полпроцента дает бизнесу больше свободы: средства можно направить на развитие, а не на обслуживание долга», — подчеркнул министр экономического развития и промышленности региона Виктор Цишковский.

По словам директора Фонда Ольги Мосиной, снижение ставок призвано сделать поддержку доступнее для малого и среднего бизнеса Приангарья.

Фонд входит в число лидеров рейтинга государственных и муниципальных микрофинансовых организаций Корпорации МСП: по итогам 2025 года ему присвоены ранг AA по финансовой устойчивости, ранг E+ по эффективности и статус соответствия требованиям без несоответствий по ключевым показателям. За десять лет работы выдано более 3 тыс. займов на сумму свыше 7 млрд рублей.